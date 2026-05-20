Киву е поискал трима играчи от шефовете на Интер

  • 20 май 2026 | 05:59
Ръководството на Интер е стартирало преговори за привличането на трима футболисти по изричното настояване на своя треньор, румънеца Кристиан Киву. В клуба вече тече усилена работа с поглед към сезон 2026-2027. След като през настоящата кампания „нерадзурите“ триумфираха с титлата в Серия "А", сега целта е изграждането на състав, който да бъде напълно конкурентоспособен и в Шампионската лига.

Според информация на CalcioMercato.it, ръководството възнамерява да изпълни желанията на своя наставник Кристиан Киву, който е поискал по едно ново попълнение във всяка линия. За отбраната румънецът е посочил името на Умар Соле (26 г.), защитник на Удинезе, когото смята за по-завършен и надежден от босненеца Тарик Мухаремович (Сасуоло, 23 г.).

В халфовата линия голямата мечта както на треньорския щаб, така и на директорите, е Ману Коне. 25-годишният френски полузащитник в момента се състезава за Рома. Именно поради този факт – че играе за пряк конкурент, както и заради сериозния интерес от клубове от Висшата лига, привличането му изглежда доста сложно.

Накрая, желаният играч за атаката е Асан Диао от Комо. 20-годишният сенегалец премина през труден сезон, белязан от контузии, но неговият профил на бърз и поливалентен флангови футболист представлява голям интерес за Интер.

Снимки: Gettyimages

