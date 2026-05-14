Киву: Постигнахме много и заслужено празнуваме

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву не скри радостта си след спечелването на Купата на Италия. Във финала “нерадзурите” победиха с 2:0 Лацио и направиха дубъл през сезона, след като вече си осигуриха и титлата в Серия “А”.

“Заслужено взехме и двата трофея. Всички сме много доволни от постигнатото. Радваме се за феновете и за самия клуб”, сподели Киву.

Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

“Наслаждаваме се на това, което направихме. Никога не е лесно да спечелиш две отличия и сме наистина щастливи”, каза още бившият румънски национал.



"Нито един трофей не е гарантиран предварително. Имахме подкрепата на невероятните си привърженици и тя беше много важна през сезона", добави Киву.

Сари: Загубихме от по-силен отбор, но и ние му помогнахме

Интер ликува с Купата на Италия за 10-и път в историята си и за първи път в сезон, в който става шампион, от 2010 година и требъла под ръководството на Жозе Моуриньо.

От началото на века Интер е вдигал националната купа 7 пъти - повече от всички други клубове.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages