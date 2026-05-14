Марота посочи формулата за дубъла на Интер и как ще процедира клубът в бъдеще

Президентът на Интер Джузепе Марота изрази задоволството си от триумфа с Купата на Италия, с който шампионът в Серия "А" оформи дубъл през този сезон. Той подчерта отборната работа зад тези успехи и увери, че клубът ще продължи и занапред стратегията си за постепенно налагане на млади играчи в своя състав.

„Имаме отбор не само на терена, но и такъв извън него, като той е изграден от ръководители и от всички хора, които работят за клуба зад кулисите. Така че искам тази вечер да благодаря на всички тях. Това наистина е отборен спорт и всеки дава своя принос. Щастливи сме, като имаме серия от позитивни резултати през последните години. Всичко започва от върха в лицето на клубните собственици. Това е модел, който може да ни отведе до триумфи, но понякога и до загуби. Миналата година остави своята следа, но Кристиан Киву се справи добре с това да ни върне на правия път. Имаме някои малки съжаления относно Шампионската лига през този сезон, но трябва да отдадем дължимото и на опонентите ни.

🎙️Marotta: “Cycle coming to an end? I’m very optimistic. We will continue with an evolutionary process, not a revolutionary one. For me, Petar Sučić was the best player on the pitch tonight. We’ll continue with the policy of combining important young players and experienced… pic.twitter.com/h7eajbm6E9 — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) May 13, 2026

Голям оптимист съм за бъдещето, въпреки че проявявам уважение към конкурентите ни. Вярваме в еволюцията, а не революцията. Така че млади играчи като Петър Сучич се нуждаят от време, за да се приспособят и подобрят. Мисля, че именно той беше най-добрият във финала. Ще продължим да търсим талантливи млади футболисти, на които можем да помогнем да израстват, съчетавайки ги с опитни фигури, които вече имат установен шампионски манталитет. Няма нужда от твърде големи промени. За съжаление, няколко играчи са с изтичащи договори, като при тях става въпрос за физически проблеми, тъй като не можем да се борим с времето. Ние обаче сме готови постепенно да налагаме млади играчи, така че няма нужда от революция“, коментира Марота след спечеления финал с 2:0 срещу Лацио.

Снимки: Gettyimages