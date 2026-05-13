Съставите, с които Лацио и Интер атакуват Копа Италия

Време е за голямо шоу с марка италиански футбол! Лацио и Интер излизат във финала за Купата на Италия, като залогът е огромен и за двата тима. "Нерадзурите" вече си гарантираха титлата в Серия "А" и ще направят всичко възможно, за да стигнат до златен дубъл, докато "Бианкочелестите" трябва да гонят успеха на всяка цена, за да вземат квота за европейските клубни турнири.

Разбира се, в подобни формати честта и самият трофей имат много по-голяма стойност, а и Лацио ще опита да зарадва феновете на собствения си "Олимпико". Интер пък ще бъде привлечен именно от идеята за самия дубъл, тъй като не го е постигал от 2010 г. насам и ерата на Жозе Моуриньо, когато към "Скудетото" и Копа Италия бе прибавена още Шампионската лига.

Satu trofi lagi yang tersisa musim ini yaitu trofi piala Italia atau disebut juga piala 'Ciki'. Kasih Lazio aja atau #Inter 'Double Winners'?#LazioInter #CoppaItalia

Лацио, който вдигна последната си Купа на Италия през 2019 г. на полуфиналите отстрани именно Аталанта, чийто тим бе победен на големия финал преди седем години. Иначе преди това "орлите" се включиха в надпреварата от фазата на осминафиналите и последователно отстраниха Венеция и миналогодишния победител в турнира Болоня.

Интер също стартира от осминафиналите и разби Венеция, стигна до колеблив успех над Торино и след два много оспорвани сблъсъка с Комо стигна до спора за трофея.

Интер и Лацио се срещнаха в шампионатен двубой от Серия А преди малко повече от 76 часа, а тогава "нерадзурите" отнесоха днешния си съперник с 3:0 точно на същия сезон. В защитен план Маурицио Сари направи само една промяна спрямо въпросния злополучен сблъсък като за големия финал пусна в стартовия състав Тавареш вместо Пелегрини. В халфовата линия опитният специалист извърши няколко ротации, като Башич запази мястото си сред титулярите, но бе преместен вдясно, докато Патрик и Тейлър заеха местата на Ровела и Фисайо Деле-Баширу. Междувременно римляните и днес решиха да стартират с трима нападатели, като само Нослин запази мястото си от яловата атака през уикенда, като Дзакани и Исаксен получиха шанс за изява вместо Канчелиери и Родригес.

Кристиан Киву също запази схемата си от шампионатния двубой и излезе в постройка от трима бранители, петима полузащитници и двама нападатели. В отбрана Бисек и Бастони запазиха местата си, докато Аканжи замени Ачерби в стартовия състав.

ЛАЦИО - ИНТЕР



КУПА НА ИТАЛИЯ, ФИНАЛ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Лацио /4-3-3/: 13. Хосеп Мартинес, 31. Ян Бисек, 25. Мануел Аканжи, 95. Алесандро Бастони, 2. Дензъл Дъмфрис, 23. Николо Барела, 7. Пьотър Жиелински, 8. Петър Сучич, 32. Федрико Димарко, 9. Маркюс Тюрам, 10. Лаутаро Мартинес

Старши треньор: Маурицио Сари



Интер /3-5-2/: 40. Едоардо Мота, 77. Адам Марушич, 34. Марио Хила, 13. Алесио Романьоли, 17. Нуно Тавареш, 26. Тома Башич, 4. Патрик, 24. Кенет Тейлър, 18. Густав Исаксен, 14. Тижани Нослин, 10. Матия Дзакани

Старши треньор: Кристиан Киву



НАЧАЛО: 13 май 2026 г. (сряда) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Олимпико", Рим

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Марко Гуида