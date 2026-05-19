Лаутаро Мартинес: Не ми харесва футболната среда, след края на кариерата ми ще изчезна

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес призна, че е бил изкушен да напусне клуба миналото лято. Аржентинецът сподели още, че няма да остане близо до футбола, когато сложи край на състезателната си кариера.

Миналия сезон завърши разочароващо за “нерадзурите”. Те загубиха финала на Шампионската лига с 0:5 от Пари Сен Жермен. След отпадането на Световното клубно първенство Лаутаро отправи критики към съотборниците си, като каза, че те по-добре да си търсят друг клуб, ако нямат мотивация да останат.

“Исках да споделя това, което видях в съблекалнята. Трябваше да го направя като капитан. След това отидох на почивка за три седмици. Не тренирах, само ядох. Когато се върнах, тежах малко повече. Това, че говорих публично, създаде суматоха, но бях ядосан и на себе си, защото и аз имах вина. След това Киву ни подаде ръка, внесе свеж въздух без да отнема нещо от това, което беше изградил Симоне Индзаги, с когото имахме четири прекрасни години”, сподели Лаутаро в интервю за “Гадзета дело Спорт”.

🚨🗣 Lautaro Martínez: "After the Champions League final, did I fear falling back into that dark place?



No, but after the Club World Cup, yes. I suffered a lot. I don't say I asked to leave, but inside me I felt that if an important offer had come… maybe. I was devastated." pic.twitter.com/6CfefIeeO0 — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) May 19, 2026

Нападателят разкри, че получава помощ от психолог последните години: “Имах толкова лични проблеми, особено извън терена, преди раждането на дъщеря ми. И терапията ми помогна. Понякога се съмнявах в себе си, дали все още мога да играя футбол, дали заслужавам да съм номер 10 на Интер. Осъзнах, че имам нужда от помощ, защото пълзях в тунел".

Дали е имал подобни проблеми след края на миналия сезон: “След финала на Шампионската лига нямах, но след Световното клубно първенство - да. Много мисли минаха през главата ми, страдах много. Не казвам, че съм поискал да напусна, но вътрешно чувствах, че ако дойде сериозна оферта, може би… Бях съкрушен”.

🇦🇷🇮🇹PALABRAS DE LAUTARO MARTÍNEZ TRAS LOS RUMORES



“ME GUSTARÍA TERMINAR MI CARRERA EN EL INTER. Estoy muy feliz acá, no me imagino en otro lado. Si no me echan, siempre me quedaré acá”. pic.twitter.com/GtKFvtoCu2 — InfoFutbol (@TodoFutbolsn) May 19, 2026

Сега обаче Мартинес има желание да завърши кариерата си на “Сан Сиро”: Ще се радвам. Семейството ми и аз сме щастливи. Притежаваме ресторант, децата ходят на училище и имат приятели. Трудно ми е да се видя някъде другаде. Във футбола никога не знаеш, но ако не ме изгонят, ще остана тук”.

На въпрос как иска да бъде запомнен, Лаутаро отговори: “Като човек, който винаги се е раздавал. Когато сложа край на състезателната си кариера, няма да остана във футбола. Това е среда, която не харесвам. Няма да чуете за мен повече. Ще изчезна”.