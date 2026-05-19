Лаутаро Мартинес: Хари Кейн е най-добрият

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес заяви, че Хари Кейн е най-добрият нападател в света. Аржентинецът даде интервю за “Гадзета дело Спорт”, в което отговори и на някои твърдения на Жозе Моуриньо.

Попитан кой е най-добрият нападател в света, Лаутаро отговори: “Хари Кейн. Слагам го пред Холанд заради начина, по който контролира топката, участва в атаките, чете играта и заради играта му с глава. Той е феномен”.

Нападателят коментира и изказването на Моуриньо, който наскоро каза, че нито един играч от сегашния отбор на Интер няма да бъде титуляр в неговия тим, който стигна до требъл през 2010 г. Това важи и за Лаутаро, тъй като португалецът би предпочел Диего Милито. “Всеки има своите идеи. Няма смисъл да се сравняват футболисти от различни поколения. Важното е да мислим за доброто на Интер без да слушаме какво се говори отвън. Трябва да живеем в настоящето”, заяви Мартинес.