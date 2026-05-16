Планът на Интер да бъде отново важен фактор в Шампионска лига

След „дубъла“ голямата цел на Интер е да бъде конкурентен и в Европа, както и да изкупят отпадането в плейофите срещу Бодьо.

А сега? Именно този въпрос витае в света на Интер. Какъв ще бъде трансферният пазар на „нерадзурите“? Как ще се развие стратегията, за да може отборът отново да се цели в звездите?

След като „дубълът“ — комбинацията купа-първенство, която липсваше от времената на Моуриньо — вече е факт, ръководството ще започне да мисли за Интер на следващия сезон. Очакват се няколко раздели — Ачерби, Дармиан, Мхитарян, Фратези... — както и различни цели.

"Гадзета дело спорт" опитва да очертае какви биха могли да бъдат следващите инвестиции, следвайки и насоките на Марота: „Млади италианци и опитни чужденци“.

Трябва да бъде решен въпросът с вратаря. Ян Зомер, чийто договор изтича през юни, след три години на радости и трудности, ще бъде заменен. Той си тръгва с две титли като титулярен вратар. Малко вероятно е да остане като резерва. Възелът е свързан с Мартинес, който се стреми да си спечели титулярното място за следващия сезон.

През годината Интер е проучвал няколко вратари — най-вече Гулиермо Викарио, с когото вече има принципна договорка, но също така Андрий Лунин и вратаря на Рома Миле Свилар — но последните изяви на испанеца са накарали клуба да се замисли. Темата ще бъде подновена скоро. Със сигурност Хосеп Мартинес иска да бъде титулярен вратар.

Защитата е линията с най-много неизвестни. Ще си тръгнат Франческо Ачерби, Матео Дармиан, а може би и Стефан Де Врай — всички са с изтичащи договори. Федерико Димарко ще бъде човекът по фланга и през следващия сезон, освен ако не се случи нещо неочаквано, докато Луис Енрике може да си тръгне.

Трябва да се изясни и бъдещето на Дензел Дъмфрис, който към момента е част от проекта, като договорът му изтича през 2028 г. По отношение на Карлос Аугусто също предстоят оценки: бразилецът, включен от Анчелоти сред 55-имата предварително повикани за Мондиала, би искал да играе повече. „Нерадзурите“ са готови да му подновят договора. Ситуацията се развива.

Първото име в списъка на Интер е защитник. В бележника на Марота и Аузилио има няколко варианта — Умар Солeт, Тарик Мухаремович, Йоел Ордоньс от Брюж и Марко Палестра, халф-бек на Аталанта, преотстъпен на Каляри. Киву му беше прошепнал нещо като „силен си“ в последния мач на „Сан Сиро“ срещу сардинците.

Конкуренцията за него обаче е голяма. Интерес към него има от Серия А, Висшата лига и други големи клубове. Нужно е сериозно вложение. Приоритетът остава централен защитник. Освен това Аталанта би искала да разчита на него през следващия сезон. Цената е около 40 милиона евро и може да расте. Що се отнася до централните защитници, към момента Солeт е пред всички. Ако пристигне оферта между 20 и 25 милиона евро, Удинезе би дал зелена светлина.

В халфовата линия целта е Ману Коне, който вече беше търсен през лятото. Изглеждаше, че всичко е готово, но в крайна сметка „джалоросите“ се отдръпнаха и французинът остана в столицата. Сумата може да надхвърли 40 милиона и да се доближи до 50. Ключът към привличането му може да бъде Давиде Фратези, който би могъл да се завърне в Рома — отбора, в който е израснал и с който е спечелил Купата и Суперкупата при Примавера.

Между другото: приключението на Давиде в Интер е приключило. Той ще напусне Милано в края на сезона. Неговата цел винаги е била да играе повече и да има по-централна роля, но нито Индзаги, нито Киву някога са му гарантирали титулярно място.

В средата на терена също може да има някои промени. Хенрик Мхитарян става свободен агент през юни и вероятно ще си тръгне. Освен това Чалханоолу, измъчван от физически проблеми и вече търсен преди едно лято от Галатасарай, влиза в последната година от договора си и може отново да се появи на пазара — все така с идеята за „круиз по Босфора“.

Окан Бурук, треньорът на турците, често е разговарял с него и го очаква. Ако обаче не се появят изгодни възможности за трансфер, плеймейкърът на Интер може да остане за още един последен сезон и след това да напусне Италия. Едно от имената в полезрението е Къртис Джоунс, 25-годишен, с почти 200 мача в Премиър лийг и Шампионската лига с екипа на Ливърпул.

Линията, в която не се очакват революции, е нападението, освен ако не се появят пазарни възможности. „ТуЛа“ ще бъде титулярната двойка и през следващия сезон, следвана от Франческо Пио Еспозито и Анж-Йоан Бони. Лаутаро и Тюрам ще бъдат ангажирани на Световното първенство и ще се стремят да го спечелят. За първия това би било второ след това от 2022 г., а за французина — първо. Лилиан, неговият баща, вдигна купата през 1998 г.

