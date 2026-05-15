Официално: Нойер подписа нов договор с Байерн

Ветеранът на вратата на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер официално удължи договора си с клуба за още една година - до юни 2027-а. Следващият сезон ще бъде под №16 за германеца с екипа на баварците.

В същия ден третият вратар на отбора Свен Улрайх също поднови договора си за идентичен срок.

„Обмислих достатъчно добре решението си и сега съм много щастлив. Всичко тук е точно както трябва: с този отбор можем да победим всеки. Обичам да ходя на „Зебенер Щрасе“ всеки ден и да се представям по най-добрия възможен начин. В нашия отбор вратарите сме едно цяло и се опитваме да вдигаме летвата, като непрекъснато се тласкаме един друг и се подготвяме възможно най-добре за мачовете", заяви 40-годишният Нойер.

Мануел Нойер е част от Байерн от 2011 година, а от 2017-а е капитан на отбора. До момента той има 597 мача за баварците. През този сезон е изиграл 36 двубоя във всички турнири, допуснал е 39 гола и е запазил 11 сухи мрежи.