Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Официално: Нойер подписа нов договор с Байерн

Официално: Нойер подписа нов договор с Байерн

  • 15 май 2026 | 19:09
  • 363
  • 0
Официално: Нойер подписа нов договор с Байерн

Ветеранът на вратата на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер официално удължи договора си с клуба за още една година - до юни 2027-а. Следващият сезон ще бъде под №16 за германеца с екипа на баварците.

В същия ден третият вратар на отбора Свен Улрайх също поднови договора си за идентичен срок.

„Обмислих достатъчно добре решението си и сега съм много щастлив. Всичко тук е точно както трябва: с този отбор можем да победим всеки. Обичам да ходя на „Зебенер Щрасе“ всеки ден и да се представям по най-добрия възможен начин. В нашия отбор вратарите сме едно цяло и се опитваме да вдигаме летвата, като непрекъснато се тласкаме един друг и се подготвяме възможно най-добре за мачовете", заяви 40-годишният Нойер.

Мануел Нойер е част от Байерн от 2011 година, а от 2017-а е капитан на отбора. До момента той има 597 мача за баварците. През този сезон е изиграл 36 двубоя във всички турнири, допуснал е 39 гола и е запазил 11 сухи мрежи.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Карик подписва още преди мача в неделя, ясно е каква ще е продължителността на договора му

Карик подписва още преди мача в неделя, ясно е каква ще е продължителността на договора му

  • 15 май 2026 | 18:21
  • 3287
  • 2
Де Лихт се оперира и ще пропусне Световното

Де Лихт се оперира и ще пропусне Световното

  • 15 май 2026 | 17:53
  • 2250
  • 0
Кот д'Ивоар обяви състава за Световното, нападател на Интер с първа повиквателна

Кот д'Ивоар обяви състава за Световното, нападател на Интер с първа повиквателна

  • 15 май 2026 | 17:35
  • 751
  • 0
Роберто Мартинес: Кристиано Роналдо ще приеме своята роля на Световното, каквато и да е тя

Роберто Мартинес: Кристиано Роналдо ще приеме своята роля на Световното, каквато и да е тя

  • 15 май 2026 | 17:29
  • 905
  • 0
Първа тренировка за Валверде след сблъсъците с Чуамени

Първа тренировка за Валверде след сблъсъците с Чуамени

  • 15 май 2026 | 17:20
  • 440
  • 0
Гуардиола: Последните два финала са забравени, сезонът ни беше наистина добър

Гуардиола: Последните два финала са забравени, сезонът ни беше наистина добър

  • 15 май 2026 | 17:00
  • 1413
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: Вихрен поведе с 3:0 на Миньоро, Пирин мачка Севлиево

Втора лига на живо: Вихрен поведе с 3:0 на Миньоро, Пирин мачка Севлиево

  • 15 май 2026 | 19:45
  • 15597
  • 28
"Червените" разграбиха и новата партида билети

"Червените" разграбиха и новата партида билети

  • 15 май 2026 | 18:31
  • 6408
  • 21
Тунчев преподипса с Арда

Тунчев преподипса с Арда

  • 15 май 2026 | 19:14
  • 1206
  • 2
Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

  • 15 май 2026 | 15:58
  • 10270
  • 4
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 37776
  • 158
Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 14406
  • 9