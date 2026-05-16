Съставите на Байерн и Кьолн за последния ден от Бундеслигата, “Алианц Арена” се готви за шампионски купон

Новият стар шампион в Германия Байерн (Мюнхен) посреща Кьолн в мач от последния 34-и кръг на Бундеслигата. Баварците вече си осигуриха 35-ата титла в историята си и ги очаква емоционален ден, като след края на срещата ще вдигнат и официално “Сребърната салатиера”. Тимът на Венсан Компани със сигурност мисли и за предстоящия след седмица финал за Купата на Германия срещу Щутгарт. Победа в последния кръг ще донесе на баварците най-високия им точков актив в Бундеслигата от сезон 2013/14, а Байерн не е губил в първенството от края на януари с 11 победи, 3 равенства.

Очаква се днес преди срещата да бъде награден и голмайсторът на Бундеслигата Хари Кейн - до момента с 33 попадения, а последният си мач пред публиката на Байерн ще изиграят Леон Горетцка, Николас Джаксън и Рафаел Герейро. Кьолн пък доиграва сезона, след като си осигури оцеляването. Отборът не е в добра форма и има само една победа в последните си 13 мача в първенството.

Байерн се радва на отлична серия срещу Кьолн, като е непобеден в цели 22 поредни мача срещу този съперник. През този сезон баварците вече на два пъти спечелиха срещу този съперник като гост - с 3:1 за първенството и с 4:1 за Купата на Германия. Байерн се намира и в серия от 5 поредни победи над “козлите”.

Венсан Компани не може да разчита на контузените Серж Гнабри и Алфонсо Дейвис. Белгиецът прави доста промени в сравнение с победата в предишния кръг срещу Волфсбург. Ленарт Карл и Луис Диас се завръщат сред титулярите, като заемат местата на Майкъл Олисе и Николас Джаксън. Джамал Мусиала ще действа зад Хари Кейн. Леон Горетцка отново е титуляр в последния си домакински мач за Байерн. В защита се завръщат титулярите Дайо Упамекано и Йонатан Та, както и Конрад Лаймер, а Том Бишоф отново ще е ляв бек. Подновилият вчера договора си легендарен страж Мануел Нойер отново застава на вратата на баварците.

Атаката на Кьолн ще бъде водена от Мариус Бюлтер, а зад него ще действа Саид Ел Мала.

