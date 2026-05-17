  Байерн отпразнува титлата на централния площад, фенове на градския съперник обаче "тролнаха" купона

Байерн отпразнува титлата на централния площад, фенове на градския съперник обаче "тролнаха" купона

  • 17 май 2026 | 17:24
Байерн (Мюнхен) отпразнува спечелената 35-а титла на обичайното място - в сградата на кметството на града на централния площад „Мариенплац“. Пред него се бяха събрали десетки хиляди привърженици на отбора.

Байерн и Кейн завършиха по шампионски, баварците официално вдигнаха "Сребърната салатиера"

Както обикновено, всички от отбора бяха облечени в традиционни баварски дрехи, което допълнително направи празника още по-специален.

Капитанът Мануел Нойер иначе обясни, че контузията му, заради която бе сменен вчера по време на последния мач от Бундеслигата срещу Кьолн (5:1). "Просто почувствах нещо в лявата си страна, а и имах леки проблеми с прасеца там, така че просто не исках да поемам повече рискове. Затова излязох от терена. Не се страхувах от душовете с бира", каза ветеранът с усмивка.

Настроението бе отлично, а специално обръщение към феновете направи и полузащитникът Леон Горетцка, който вчера изигра последния си домакински двубой на "Алианц Арена": "Искам да ви благодаря на всички. Всички ние вярвахме, че можем да спечелим Шампионската лига тази година. Наистина боли. Но след седмица ни предстои още един мач (б.ред. - финалът за Купата на Германия) – и отново ще дадем всичко от себе си, за да спечелим трофея“.

Иначе не се мина и без любопитен и куриозен момент. Фенове на градския съперник Мюнхен 1860 опитаха да поразвалят празника на Байерн и донякъде успяха.

Докато хиляди фенове празнуваха 35-ата титла в историята на клуба на рекордните германски шампиони, през множеството беше пренесен гигантски транспарант с емблемата на Байерн. Първоначално много от привържениците сметнаха, че това е част от официалната програма. Върху огромното лого обаче всъщност пишеше: „FC Bauern Hurensöhne“ (б.ред. - ФК Байерн Ку*и синове).

Особено неприятно за Байерн беше, че манипулираният банер се виждаше ясно дори на официалните кадри от тържеството. Пълният мащаб на шегата стана видим едва от птичи поглед. Върху логото с черен маркер беше изписано и числото „1860“.

Самият капитан на Байерн Мануел Нойер обърна внимание на диктора на "Алианц Арена" Щефан Леман за случващото се. Леман се опита да спаси положението с думите: „Може ли да приберете за малко платното, защото не виждате нищо под него. Моля, сгънете го.“ Но вече беше твърде късно – точно в този момент банерът беше показан на големите екрани.

Така, по време на официалните шампионски празненства, феновете на Мюнхен 1860 все пак успяха да си спретнат зрелищна шега с градския съперник.

Снимки: Gettyimages

