Байерн отпразнува титлата на централния площад, фенове на градския съперник обаче "тролнаха" купона

Байерн (Мюнхен) отпразнува спечелената 35-а титла на обичайното място - в сградата на кметството на града на централния площад „Мариенплац“. Пред него се бяха събрали десетки хиляди привърженици на отбора.

Както обикновено, всички от отбора бяха облечени в традиционни баварски дрехи, което допълнително направи празника още по-специален.

Капитанът Мануел Нойер иначе обясни, че контузията му, заради която бе сменен вчера по време на последния мач от Бундеслигата срещу Кьолн (5:1). "Просто почувствах нещо в лявата си страна, а и имах леки проблеми с прасеца там, така че просто не исках да поемам повече рискове. Затова излязох от терена. Не се страхувах от душовете с бира", каза ветеранът с усмивка.

Настроението бе отлично, а специално обръщение към феновете направи и полузащитникът Леон Горетцка, който вчера изигра последния си домакински двубой на "Алианц Арена": "Искам да ви благодаря на всички. Всички ние вярвахме, че можем да спечелим Шампионската лига тази година. Наистина боли. Но след седмица ни предстои още един мач (б.ред. - финалът за Купата на Германия) – и отново ще дадем всичко от себе си, за да спечелим трофея“.

Иначе не се мина и без любопитен и куриозен момент. Фенове на градския съперник Мюнхен 1860 опитаха да поразвалят празника на Байерн и донякъде успяха.

Докато хиляди фенове празнуваха 35-ата титла в историята на клуба на рекордните германски шампиони, през множеството беше пренесен гигантски транспарант с емблемата на Байерн. Първоначално много от привържениците сметнаха, че това е част от официалната програма. Върху огромното лого обаче всъщност пишеше: „FC Bauern Hurensöhne“ (б.ред. - ФК Байерн Ку*и синове).

Особено неприятно за Байерн беше, че манипулираният банер се виждаше ясно дори на официалните кадри от тържеството. Пълният мащаб на шегата стана видим едва от птичи поглед. Върху логото с черен маркер беше изписано и числото „1860“.

An anti-Bayern banner in the form of a Bayern logo, but reads: 'FC Bauern H*rensöhne' was displayed at Marienplatz during today's title celebration. It was even shown on the club's channel. 1860 Munich fans are reportedly behind this action

Самият капитан на Байерн Мануел Нойер обърна внимание на диктора на "Алианц Арена" Щефан Леман за случващото се. Леман се опита да спаси положението с думите: „Може ли да приберете за малко платното, защото не виждате нищо под него. Моля, сгънете го.“ Но вече беше твърде късно – точно в този момент банерът беше показан на големите екрани.

Така, по време на официалните шампионски празненства, феновете на Мюнхен 1860 все пак успяха да си спретнат зрелищна шега с градския съперник.

Снимки: Gettyimages