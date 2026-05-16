Олисе изпревари Хари Кейн за №1 в Бундеслигата

Хари Кейн завърши с 36 гола в Бундеслигата, но не той беше определен за “Играч на сезона”. Тази чест се падна на неговия съотборник в Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе. Френският техничар завърши кампанията в елита с 15 попадения и 21 асистенции в 32 срещи.

24-годишният Олисе събра най-много точки в допитването, в което гласуваха капитаните на отборите, избрани футболни специалисти, представители на партньорите на Бундеслигата и фенове. Той беше награден по време на церемонията, на която баварците получиха титлата си.

Олисе е едновременно петият най-добър голмайстор в Бундеслигата, наравно със своя съотборник Луис Диас, и най-резултатният подавач в първенството.

Преди година пък бившият футболист на Кристъл Палас беше избран за “Новобранец на сезон 2024/25”. По-рано тази седмица той бе отличен и за най-добър френски играч в чужбина.

Michael Olise was trying to avoid getting hit with the beer during our interview 🍻



He was unsuccessful 😭 pic.twitter.com/skIqQ3rNxq — ESPN FC (@ESPNFC) May 16, 2026

Олисе допринесе активно за превръщането на този състав на Байерн в най-резултатната атака на века в рамките на един сезон сред петте големи първенства. Баварците отбелязаха 122 гола от 1-вия до 34-ия кръг на Бундеслигата. Това е постижение, невиждано от времето на Торино и техните 125 гола в 40 мача през 1948 г.