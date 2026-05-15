  Гарсия обяви състава на Белгия за Световното, Лукаку и Де Бройне са вътре

Гарсия обяви състава на Белгия за Световното, Лукаку и Де Бройне са вътре

Гарсия обяви състава на Белгия за Световното, Лукаку и Де Бройне са вътре

Националният отбор на Белгия обяви състава си за Световното първенство по футбол, което ще се проведе това лято в Съединените щати, Канада и Мексико.  Селекционерът Руди Гарсия включи 26 играчи в разширения списък, в който попада и нападателят Ромелу Лукаку, въпреки че е играл само един час състезателен футбол този сезон.

Лукаку, който навърши 33 години в сряда, не е титуляр за Наполи този сезон, като е записал седем участия като резерва и е отбелязал гол срещу Верона през февруари, а през последните два месеца е в Белгия, за да се рехабилитира след контузия на подколянното сухожилие.

Лукаку е отбелязал 89 пъти, но е спечелил последния от своите 124 мача при победата с 4:3 у дома над Уелс в квалификациите за Световното първенство миналия юни.

Това ще бъде четвърто поредно Световно първенство за Тибо Куртоа, Лукаку, Кевин Де Бройне и Аксел Витсел.

Преди да пътуват за Световното първенство, „червените дяволи“ ще изиграят още два приятелски мача. Във вторник, 2 юни, те ще се изправят срещу Хърватия в Риека. Четири дни по-късно (събота, 6 юни) те ще завършат подготовката си за Световното първенство с мач срещу Тунис на стадион „Крал Бодуен“ в Брюксел.

Състав на Белгия за Световното първенство през 2026 г.:

Вратари: Тибо Куртоа (Реал Мадрид), Сене Ламенс (Манчестър Юнайтед), Майк Пендерс (Страсбург)

Защитници: Тимоти Кастан (Фулъм), Дзено Дебаст (Спортинг), Максим Де Кайпер (Брайтън и Хоув Албион), Кони де Винтер (Милано), Брендън Мехеле (Брюж), Тома Мюние (Лил), Нейтън Нгой (Лил), Хоакин Сейс (Брюж), Артур Теате (Айнтрахт Франкфурт).

Полузащитници: Кевин Де Бройне (Наполи), Амаду Онана (Астън Вила), Никола Раскин (Рейнджърс), Юри Тилеманс (Астън Вила), Ханс Ванакен (Клуб Брюж), Аксел Витсел (Жирона)

Нападатели: Шарле Де Кетеларе (Аталанта), Жереми Доку (Манчестър Сити), Матиас Фернандес Пардо (Лил), Ромелу Лукаку (Наполи), Доди Лукебакио (Бенфика), Диего Морейра (Страсбург), Алексис Салемакерс (Милан), Леандро Тросар (Арсенал).

Трите момента, които влошиха и без това студените отношения между Мбапе и Арбелоа

Моуриньо: Ако вече имах оферта от Реал Мадрид, нямаше да я погледна

Арсенал извади новия екип за кулминацията - "Емиратс" е вдъхновението

Компани: Очаквам с нетърпение уикенда, ще дам оценка за сезона на Байерн след финала за Купата

Бернардо Силва: След време хората ще осъзнаят какво е постигнало поколението ни в Манчестър Сити

Шакира и Dai Dai огласят Мондиал 2026

Втора лига на живо: Дунав получи ранен гол, Марек и Пирин вече водят

Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

Отлични новини за Берое - "заралии" с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

