Гарсия обяви състава на Белгия за Световното, Лукаку и Де Бройне са вътре

Националният отбор на Белгия обяви състава си за Световното първенство по футбол, което ще се проведе това лято в Съединените щати, Канада и Мексико. Селекционерът Руди Гарсия включи 26 играчи в разширения списък, в който попада и нападателят Ромелу Лукаку, въпреки че е играл само един час състезателен футбол този сезон.

Лукаку, който навърши 33 години в сряда, не е титуляр за Наполи този сезон, като е записал седем участия като резерва и е отбелязал гол срещу Верона през февруари, а през последните два месеца е в Белгия, за да се рехабилитира след контузия на подколянното сухожилие.

Лукаку е отбелязал 89 пъти, но е спечелил последния от своите 124 мача при победата с 4:3 у дома над Уелс в квалификациите за Световното първенство миналия юни.

Това ще бъде четвърто поредно Световно първенство за Тибо Куртоа, Лукаку, Кевин Де Бройне и Аксел Витсел.

Преди да пътуват за Световното първенство, „червените дяволи“ ще изиграят още два приятелски мача. Във вторник, 2 юни, те ще се изправят срещу Хърватия в Риека. Четири дни по-късно (събота, 6 юни) те ще завършат подготовката си за Световното първенство с мач срещу Тунис на стадион „Крал Бодуен“ в Брюксел.

Състав на Белгия за Световното първенство през 2026 г.:

Вратари: Тибо Куртоа (Реал Мадрид), Сене Ламенс (Манчестър Юнайтед), Майк Пендерс (Страсбург)

Защитници: Тимоти Кастан (Фулъм), Дзено Дебаст (Спортинг), Максим Де Кайпер (Брайтън и Хоув Албион), Кони де Винтер (Милано), Брендън Мехеле (Брюж), Тома Мюние (Лил), Нейтън Нгой (Лил), Хоакин Сейс (Брюж), Артур Теате (Айнтрахт Франкфурт).

Полузащитници: Кевин Де Бройне (Наполи), Амаду Онана (Астън Вила), Никола Раскин (Рейнджърс), Юри Тилеманс (Астън Вила), Ханс Ванакен (Клуб Брюж), Аксел Витсел (Жирона)

Нападатели: Шарле Де Кетеларе (Аталанта), Жереми Доку (Манчестър Сити), Матиас Фернандес Пардо (Лил), Ромелу Лукаку (Наполи), Доди Лукебакио (Бенфика), Диего Морейра (Страсбург), Алексис Салемакерс (Милан), Леандро Тросар (Арсенал).

