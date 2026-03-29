Почетино след тежкото поражение от Белгия: Виждам го като проверка на реалността

  • 29 март 2026 | 19:08
Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино се надява, че загубата на отбора му от Белгия в събота ще се окаже катализатор за подобрение, като първият им мач от Световното първенство е само след 75 дни. Съдомакините на Световното първенство претърпяха поражение с 2:5 в приятелски мач в Атланта и са изправени пред ново сериозно изпитание за способностите си на същото място във вторник, когато се изправят срещу Португалия. Това беше едва петият път за четири десетилетия, в който САЩ допуснаха пет гола в мач, но Почетино настоя, че е по-добре да загубят тежко в загряващ двубой преди Световното първенство, отколкото след началото на турнира през юни.

Белгия унижи САЩ в Атланта, куриозен детайл беляза срещата
„Виждам това като добра проверка на реалността за нас, защото сега е моментът да усетим този тип ситуация, да се подобрим. Разбира се, трябва да се подобрим. Това е само мач. Само мач, в който нищо не ни се получи. Разочарован съм от резултата, но виждайки представянето, не можем да кажем, че играчите не се представиха добре“, заяви Почетино пред репортери.

Треньорът на САЩ каза, че ще бъде трудно да убеди феновете, че има позитиви от загубата, но добави: „Понякога е хубаво да усещаш болката. Мисля, че имаше много положителни неща и с всички тези резултати е по-добре, че това ще се случи сега“.

Играчите на Белгия и САЩ трудно се различавали по терена
САЩ играха без ключовия защитник Крис Ричардс и халфът Тайлър Адамс, които са контузени и в резултат на това понякога им липсваше острота.

„Не бяхме достатъчно агресивни“, добави Почетино, „но в момента, в който изравнихме интензитета на Белгия, бяхме равностойни или по-добри. Проблемът беше да запазим този интензитет“.

САЩ стартира своето участие на  Световно първенство на 12 юни срещу Парагвай в Лос Анджелис.

Снимки: Imago

Пике направи сравнение между Меси и Роналдо

Пике направи сравнение между Меси и Роналдо

  • 29 март 2026 | 17:57
  • 1466
  • 1
Тотнъм обяви раздялата с Игор Тудор, не е ясно кой ще води отбора до края на сезона

Тотнъм обяви раздялата с Игор Тудор, не е ясно кой ще води отбора до края на сезона

  • 29 март 2026 | 17:54
  • 5518
  • 7
Мбапе: Кристиано и Ди Стефано са били критикувани в Реал Мадрид, защо и аз да не бъда

Мбапе: Кристиано и Ди Стефано са били критикувани в Реал Мадрид, защо и аз да не бъда

  • 29 март 2026 | 17:16
  • 1679
  • 4
Още проблеми за Артета, Райс и Сака се прибраха с травми от националния отбор

Още проблеми за Артета, Райс и Сака се прибраха с травми от националния отбор

  • 29 март 2026 | 17:04
  • 1996
  • 5
Рууни за Англия: Най-важно е Кейн да е във форма

Рууни за Англия: Най-важно е Кейн да е във форма

  • 29 март 2026 | 16:34
  • 985
  • 1
Чистка в Ювентус през лятото

Чистка в Ювентус през лятото

  • 29 март 2026 | 16:33
  • 1861
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

  • 29 март 2026 | 15:53
  • 22337
  • 37
Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 30881
  • 264
Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

  • 29 март 2026 | 18:23
  • 10681
  • 30
Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

  • 29 март 2026 | 19:09
  • 3279
  • 2
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 29787
  • 59
Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

  • 29 март 2026 | 16:01
  • 7595
  • 15