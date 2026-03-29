Почетино след тежкото поражение от Белгия: Виждам го като проверка на реалността

Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино се надява, че загубата на отбора му от Белгия в събота ще се окаже катализатор за подобрение, като първият им мач от Световното първенство е само след 75 дни. Съдомакините на Световното първенство претърпяха поражение с 2:5 в приятелски мач в Атланта и са изправени пред ново сериозно изпитание за способностите си на същото място във вторник, когато се изправят срещу Португалия. Това беше едва петият път за четири десетилетия, в който САЩ допуснаха пет гола в мач, но Почетино настоя, че е по-добре да загубят тежко в загряващ двубой преди Световното първенство, отколкото след началото на турнира през юни.

Белгия унижи САЩ в Атланта, куриозен детайл беляза срещата

„Виждам това като добра проверка на реалността за нас, защото сега е моментът да усетим този тип ситуация, да се подобрим. Разбира се, трябва да се подобрим. Това е само мач. Само мач, в който нищо не ни се получи. Разочарован съм от резултата, но виждайки представянето, не можем да кажем, че играчите не се представиха добре“, заяви Почетино пред репортери.

Треньорът на САЩ каза, че ще бъде трудно да убеди феновете, че има позитиви от загубата, но добави: „Понякога е хубаво да усещаш болката. Мисля, че имаше много положителни неща и с всички тези резултати е по-добре, че това ще се случи сега“.

Играчите на Белгия и САЩ трудно се различавали по терена

САЩ играха без ключовия защитник Крис Ричардс и халфът Тайлър Адамс, които са контузени и в резултат на това понякога им липсваше острота.

„Не бяхме достатъчно агресивни“, добави Почетино, „но в момента, в който изравнихме интензитета на Белгия, бяхме равностойни или по-добри. Проблемът беше да запазим този интензитет“.

САЩ стартира своето участие на Световно първенство на 12 юни срещу Парагвай в Лос Анджелис.

Снимки: Imago