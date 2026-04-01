  • 1 апр 2026 | 06:26
Сблъсъкът между Мексико и Белгия остана без победител. Двата тима се изправиха един срещу друг в контрола на "Солджър Фийлд" в Чикаго, САЩ. Мачът завърши при резултат 1:1.

Мексико пръв откри резултата. В 19-ата минута при центриране от корнер Хорхе Санчес бе оставен непокрит, овладя топката и отблизо я прати в мрежата за 1:0.

В 49-ата минута обаче Белгия се върна в мача. Доди Лукебакио отбеляза много красив гол с удар от десния ъгъл на наказателното поле, стреляйки по диагонал.

Така Мексико записа две равенства в двете си контроли през март, след като преди дни направи нулев хикс и с Португалия.

Белгия пък донякъде разочарова днес след блестящото представяне в предишния си мач с другия домакин на Световното - САЩ, когато спечели с 5:2.

Снимки: Gettyimages

