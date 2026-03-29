Играчите на Белгия и САЩ трудно се различавали по терена

Сходство в цветовете на екипите предизвика объркване сред футболистите и затрудни телевизионните зрители да различават отборите при контролата между отборите на САЩ и Белгия, а съдомакинът на Световното първенство бе обвинен, че е отговорен за ситуацията, пише агенция Reuters. И двата тима използваха мача, за да представят новите си екипи, които ще носят по време на Мондиал 2026 от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада. Приятелският двубой приключи с победа 5:2 за Белгия.

Белгия унижи САЩ в Атланта, куриозен детайл беляза срещата

От Съединените щати представиха дизайн, който е директно вдъхновен от червените и белите ивици на американското знаме, докато Белгия носеше екипа за гостувания - светлосин с розови акценти.

„Понякога трябваше да погледнеш два пъти, особено ако искаш да играеш бързо“, коментира белгийското крило Жереми Доку пред белгийската национал телевизия и допълни: „Бих предпочел по-ясни цветове.“

Капитанът на националния състав на САЩ Кристиан Пулишич също призна, че е имало трудности.

„Много пъти, когато вземеш топката и погледнеш напред, не можеш да се съсредоточиш. Можеш да се базираш само на цвета на фланелката, така работят нещата. Когато те са много сходни, е трудно“, каза той.

От футболната централа на САЩ заявиха, че снимки и на двете фланелки са били изпратени на съдиите преди мача, като в нито един момент те не са показали, че смятат, че има конфликт. Белгийски медии съобщиха в неделя, че вината е на домакините, които настоявали да играят с новите си червено-бели фланелки.

Следвай ни:

Снимки: Imago