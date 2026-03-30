  • 30 март 2026 | 12:21
Лукаку сподели своята истина за случващото се

Нападателят на Наполи Ромелу Лукаку, който е в конфликт с клуба си, наруши мълчанието си след полемиките от последните дни. В момента той е в родната си Белгия и отказва да се прибира в Неапол, оправдавайки се с травма.

Чрез история в Инстаграм играчът коментира ситуацията около себе си.

“Този сезон беше много предизвикателен за мен, трябваше да се справя с контузия и лична загуба (бел. ред. – смъртта на баща му). Знам, че през последните дни се вдигна много шум около моята ситуация и е важно да изясня всичко.

Истината е, че през последните седмици не се чувствах добре физически. Прегледът в Белгия показа, че имам възпаление и течност в бедрения флексорен мускул, близо до стара травма. Това е вторият проблем, който имам, откакто се завърнах в началото на ноември. Избрах да проведа рехабилитацията си в Белгия, за да мога да помогна, когато бъда повикан.

Мисля, че повечето от вас са гледали интервюто, което дадох във Верона. Няма нищо, което бих искал повече от това да играя и да помагам на отбора си да печели, но в момента трябва да се уверя, че съм на 100% клинично здрав, защото напоследък не бях.

Тази година беше много трудна, но в крайна сметка ще помогна на Наполи и на националния отбор да постигнат целите си, когато бъда повикан. Това е всичко, което искам“.

През сезона Лукаку има само седем 64 минути игра за Наполи с един гол в тях.

