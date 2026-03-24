Ромелу Лукаку отпадна от състава на Белгия

Голмайстор номер 1 в историята на белгийския национален отбор Ромелу Лукаку отпадна от състава на "червените дяволи" за мачовете в Атланта и Чикаго, които са част от подготовката на тима за Мондиал 2026 в Северна Америка. 32-годишният нападател, който има рекордните 89 попадения в 124 мача, е избрал да работи върху физическата си форма и ще пропусне съботния двубой срещу САЩ, както и другата приятелска среща с Мексико.

"Ромелу предпочита да тренира през този период с цел допълнително оптимизиране на физическата си форма", се казва в изявление на Белгийската футболна асоциация във вторник.

Ромелу Лукаку е преследван от контузии през този сезон и игра рядко за Наполи. Последният му мач за Белгия беше при победата с 4:3 срещу Уелс в квалификациите за Световното първенство в Брюксел през миналия юни, в която той се разписа. Нападателят пропусна следващите шест мача на "червените дяволи".

Атлетико Мадрид и Орландо Сити обявиха новината за Гризман

