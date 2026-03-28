Белгия унижи САЩ в Атланта, куриозен детайл беляза срещата

Белгия унижи като гост един от домакините на Мондиал 2026 САЩ и разби с 5:2 тима на Маурисио Почетино в приятелски мач, игран в Атланта, Джорджия. Американците поведоха в края на първата част, но още до почивката получиха изравнителен гол, а през втората част бяха буквално пометени от „червените дяволи“ и инкасираха още четири попадения. Куриозното в този мач бе също, че двата отбора трудно се различаваха за зрителите, тъй като играха в почти еднакви бяло-червени екипи.

Срещата започна динамично и с положения и пред двете врати. Първо в 10-ата минута Алексис Салемакерс от удобна позиция стреля в аут. Седем минути по-късно домакините отвърнаха с опасен изстрел на Уестън Маккени след корнер, но стражът на „червените дяволи“ Сене Ламенс реагира добре.

United States are hosting Belgium in Atlanta — but you probably wouldn't know, with both sides wearing similar colours. pic.twitter.com/cVc0zI48Cd — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 28, 2026

В 39-ата минута обаче халфът на Ювентус откри резултата – пак след ъглов удар. Антони Робинсън центрира, а Маккени отблизо се разписа – 1:0 за САЩ. В самия край на полувремето обаче Белгия изравни. Жереми Доку се впусна в характерния за него пробив и стреля, а стражът на янките Мат Търнър успя да избие. Топката обаче стигна до бранителя на Спортинг Дзено Дебаст, който с красив далечен изстрел възстанови равенството – 1:1.

През втората част Белгия наложи пълното си превъзходство и отбеляза още цели четири попадения. Първо обаче звездата на САЩ Кристиан Пулишич направи пропуск и бе неточен в 52-рата минута. 60 секунди по-късно белгийците излязоха напред чрез Амаду Онана, който се разписа след асистенция на Салемакерс. В 59-ата минута пък Тим Рийм от САЩ игра с ръка в наказателното си поле и последва дузпа, която бе реализирана от Шарле Де Кетеларе – 1:3 за Белгия.

📸 - Both the USA and Belgium are wearing white kits, which is causing some confusion. pic.twitter.com/Rf9BegoDwV — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 28, 2026

Това окончателно срина американците и головете продължиха да валят във вратата на домакините. Резервата Доди Лукебакио се разписа в 68-ата с красив диагонален изстрел, а отново той вкара и втория си гол в 82-рата минута, с което резултатът набъбна на 1:5. Почетно попадение за САЩ дойде пет минути по-късно, когато Патрик Агиеманг се възползва от груба грешка на Юри Тилеманс и оформи крайното 2:5.

Снимки: Imago