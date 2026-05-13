Лукаку e изиграл последния си мач за Наполи

Нападателят на Наполи Ромелу Лукаку нито ще вземе участие в последните два мача на тима, нито ще бъде част от него през следващия сезон, съобщават в Италия.
Според днешните информации неговият клуб и Белгийската кралска футболна асоциация са постигнали съгласие 33-годишният играч да довърши възстановяването от своята травма в родината си, за да може да е готов за Мондиал 2026. Междувременно, популярните журналисти Матео Морето и Николо Скира твърдят, че в Наполи вече са решили, че ще се разделят с белгиеца през това лято, въпреки че той има договор за още една година.
Не само, че поради физически проблеми Лукаку записа едва 64 минути през този сезон, но и наскоро вбеси “партенопеите” с отказа си да проведе възстановяването от настоящата си травма в Неапол. Смята се, че ветеранът е имал желание отново да заиграе в Милано, но нито бившият му клуб Интер, нито градският съперник Милан проявяват интерес, заради което най-вероятно той ще напусне Серия "А".
Снимки: Gettyimages