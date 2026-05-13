Лукаку e изиграл последния си мач за Наполи

Нападателят на Наполи Ромелу Лукаку нито ще вземе участие в последните два мача на тима, нито ще бъде част от него през следващия сезон, съобщават в Италия.

Според днешните информации неговият клуб и Белгийската кралска футболна асоциация са постигнали съгласие 33-годишният играч да довърши възстановяването от своята травма в родината си, за да може да е готов за Мондиал 2026. Междувременно, популярните журналисти Матео Морето и Николо Скира твърдят, че в Наполи вече са решили, че ще се разделят с белгиеца през това лято, въпреки че той има договор за още една година.

Napoli and the Belgian national team have agreed that Romelu Lukaku will continue the final phase of his recovery in Belgium.



It follows constructive dialogue between all parties.



Lukaku will finish his rehabilitation programme at the Belgian Football Federation’s training… pic.twitter.com/gal69OymnO — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 13, 2026

Не само, че поради физически проблеми Лукаку записа едва 64 минути през този сезон, но и наскоро вбеси “партенопеите” с отказа си да проведе възстановяването от настоящата си травма в Неапол. Смята се, че ветеранът е имал желание отново да заиграе в Милано, но нито бившият му клуб Интер, нито градският съперник Милан проявяват интерес, заради което най-вероятно той ще напусне Серия "А".

The relationship between #Napoli and Romelu Lukaku is effectively over. The Belgian will leave Napoli at the end of the season having essentially cut ties with a large part of both the dressing room and the sporting side of the club. Right now there’s a strong feeling Lukaku… pic.twitter.com/GksBoGO8wr — Napoli Zone (@TheNapoliZone) May 13, 2026

