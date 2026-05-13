  Лукаку e изиграл последния си мач за Наполи

  • 13 май 2026 | 20:20
Нападателят на Наполи Ромелу Лукаку нито ще вземе участие в последните два мача на тима, нито ще бъде част от него през следващия сезон, съобщават в Италия.

Според днешните информации неговият клуб и Белгийската кралска футболна асоциация са постигнали съгласие 33-годишният играч да довърши възстановяването от своята травма в родината си, за да може да е готов за Мондиал 2026. Междувременно, популярните журналисти Матео Морето и Николо Скира твърдят, че в Наполи вече са решили, че ще се разделят с белгиеца през това лято, въпреки че той има договор за още една година.

Не само, че поради физически проблеми Лукаку записа едва 64 минути през този сезон, но и наскоро вбеси “партенопеите” с отказа си да проведе възстановяването от настоящата си травма в Неапол. Смята се, че ветеранът е имал желание отново да заиграе в Милано, но нито бившият му клуб Интер, нито градският съперник Милан проявяват интерес, заради което най-вероятно той ще напусне Серия "А".

Снимки: Gettyimages

Комо си мечтае за италиански национал от Ювентус

Надал излезе с опровержение относно президентския пост на Реал Мадрид

Агире обяви предварителния състав на Мексико

УЕФА одруса здраво Фенербахче, Моуриньо е една от причините

Роналдо след разочарованието: Мечтата е близо, горе главите

Греъм Потър обясни отсъствието на Кулушевски

Лудогорец 0:1 Левски, Переа откри

ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

Вторият най-голям акционер в Левски с атака към Сираков, обяви го за зло

Ще има ли Ботев (Пд) нов треньор? Босът на "канарчетата" се срещна с бивш наставник на Левски и Локо

Съставите, с които Лацио и Интер атакуват Копа Италия

Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

