Лукаку най-после се върна в Неапол, но само за кратко

Днес в Неапол се е състояла среща между белгийския таран Ромелу Лукаку с треньора на Наполи Антонио Конте и спортния директор на клуба Джована Мана, като целта е била да се тушира напрежението, съобщава агенция АНСА.

На срещата е присъствал и агентът на футболиста Федерико Пасторело. На нея Лукаку е трябвало да обясни защо е отклонил заповедта на Наполи да се върне в отбора след контролата на националния тим на Белгия със САЩ в края на месец март. Според Sky нападателят е провел конструктивна среща с ръководството, но няма да избегне наказание от клуба. След това той се е завърнал в Белгия, за да продължи възстановяването си. Двете страни трябва да решат какво ще бъде бъдещето на Лукаку, който има договор за още една година с Наполи, а през лятото трябва да играе с Белгия на Световното първенство.

