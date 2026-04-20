  Лукаку най-после се върна в Неапол, но само за кратко

Лукаку най-после се върна в Неапол, но само за кратко

  • 20 апр 2026 | 18:24
Днес в Неапол се е състояла среща между белгийския таран Ромелу Лукаку с треньора на Наполи Антонио Конте и спортния директор на клуба Джована Мана, като целта е била да се тушира напрежението, съобщава агенция АНСА.

На срещата е присъствал и агентът на футболиста Федерико Пасторело. На нея Лукаку е трябвало да обясни защо е отклонил заповедта на Наполи да се върне в отбора след контролата на националния тим на Белгия със САЩ в края на месец март. Според Sky нападателят е провел конструктивна среща с ръководството, но няма да избегне наказание от клуба. След това той се е завърнал в Белгия, за да продължи възстановяването си. Двете страни трябва да решат какво ще бъде бъдещето на Лукаку, който има договор за още една година с Наполи, а през лятото трябва да играе с Белгия на Световното първенство.

Снимки: Gettyimages

Конате потвърди, че ще удължи изтичащия си договор с Ливърпул

Конате потвърди, че ще удължи изтичащия си договор с Ливърпул

Вахид Халилходжич рискува сериозно наказание, той обясни, че е спрял с футбола

Засега никой от Реал Мадрид не е търсил Моуриньо, твърдят в Испания

Холанд: Арсенал и преди не е успявал да спечели титлата

Мойс Кийн ще пропусне и днешния мач на Фиорентина

Собослай: Виждам се задълго в Ливърпул, но не всичко е в моите ръце

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба

Оспорвани мачове в Пловдив и Стара Загора, невероятен кош в Перник, следете резултатите със Sportal.bg

Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

