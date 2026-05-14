Мбапе се завръща за мача с Овиедо

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе попадна в групата за днешния двубой срещу Овиедо. Французинът е възстановен и вероятно ще се завърне в игра. Той пропусна последните два мача на тима поради контузия. Капитанът на "белите" Дани Карвахал също попадна в групата и се надява да получи игрови минути.

Двубоят не е от значение за отбора на Алваро Арбелоа по отношение на класирането в Ла Лига, тъй като Реал ще завърши на второ място. На фона на поредицата от скандали на "Сантиаго Бербанеу" за тима ще е добре да се представи на ниво. Очаква се Арбелоа да даде шанс на някои юноши, които попаднаха в групата.

Снимки: Imago