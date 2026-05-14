Моуриньо вече се подготвя за завръщането си в Реал

Жозе Моуриньо няма търпение да се завърне на "Сантиаго Бернабеу". Очаква се португалецът да бъде назначен отново като старши треньор на Реал Мадрид 13 години след напускането си. Единственият проблем в момента са насрочените президентски избори в клуба.
Според испанските медии Моуриньо е много щастлив и мотивиран от потенциалното си завръщане в Реал. Въпреки че е концентриран върху завършването на сезона на Бенфика, Жозе вече планира и първите си действия в Мадрид. Той сякаш е забравил, че при предишния си предстой на "Бернабеу" отново имаше скандали, критики и проблеми. Той бе критикуван за стила на игра, а част от феновете на Реал се бяха настройли срещу него.
В подготовката за пристигането си в Мадрид Моуриньо вече е разговарял с някои от лидерите на отбора. Той е провел разговори с Тибо Куртоа, Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор. Треньорът знае, че влиянието на бразилеца е голямо и иска да разчита на нападателя, но от друга страна вижда Мбапе като лидерът на проекта.