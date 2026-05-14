Реал Мадрид загуби жалбата си срещу УЕФА заради глоба, получена за обидни скандирания срещу Пеп Гуардиола

  • 14 май 2026 | 12:31
  • 343
  • 0
Реал Мадрид загуби жалбата си срещу Европейската централа (УЕФА) в най-висшата спортна инстанция, след като беше глобен за това, че фенове са скандирали хомофобски обиди, насочени към Пеп Гуардиола по време на мач от Шампионската лига срещу Манчестър Сити. Съдиите от Спортния арбитражен съд (КАС) решиха, че скандирането „е от тежък дискриминационен характер... като се счита за много по-сериозно и вредно от приемливата сатира и закачки“. Подробното отсъждане сега беше публикувано, за да обясни отхвърлянето на жалбата от трима съдии на 14 април.

Реал Мадрид оспори глоба от 30 000 евро и двугодишна пробация за затваряне на малка част от стадиона си по време на един мач от Шампионската лига. При домакинството на Реал срещу Сити през февруари миналата година, някои фенове скандираха, че Гуардиола е слаб, употребява наркотици и може да бъде видян в най-приятелския към гейовете квартал на испанската столица.

Вещо лице в съда свърза това с предположението, че бившият треньор на Барселона е „заразен с ХИВ/СПИН“, се посочва с решението. Адвокатите на испанския клуб предложиха „изрази, които са хумористични, преувеличени или насочени към влиятелни институции или публични личности“ да се анализират в контекст, но тези на УЕФА твърдяха пред КАС, че хомофобията е „хвърлила дълга и дълбоко тревожна сянка“ върху футбола.

„В продължение на десетилетия спортът е помрачен от култура на мачизъм, изключване, предразсъдъци и враждебност към индивиди въз основа на тяхната сексуална ориентация“, заявиха адвокатите на Европейската футболна централа. „Тази постоянна нетолерантност е повлияла на личния и професионалния живот на безброй играчи, треньори и фенове и е довела до трагични последици в миналото“, коментираха от УЕФА в 38-страничното резюме на съдиите.

