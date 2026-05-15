  Моуриньо: Ако вече имах оферта от Реал Мадрид, нямаше да я погледна

  • 15 май 2026 | 12:41
Гласеният за завръщане в Реал Мадрид Жозе Моуриньо говори преди финалния двубой (срещу Ещорил) на настоящия му тим Бенфика от португалското първенство, в който отборът ще се бори за място в Шампионската лига. По време на срещата си с медиите той разкри, че е получил оферта за подновяване на договора си с лисабонския гранд, но е отказал да я разгледа.

На въпрос дали Бенфика му е предложил нов контракт, Моуриньо потвърди: „Да, в сряда получих предложение за подновяване на договора от Бенфика. Офертата беше предадена на моя агент, но аз не исках да я виждам, нито да научавам подробности, нито да я анализирам. Ще го направя едва след неделя, бих казал в неделя.“

Той също така сподели, че не е получавал предложение от Реал Мадрид. „Що се отнася до Реал Мадрид, никога не са ми казвали, че имат оферта за мен. Нито президентът, нито който и да е важен човек от структурата. Но дори и да ми бяха казали, щях да отговоря по абсолютно същия начин“, заяви Моуриньо.

„Не съм гледал пресконференцията на Флорентино Перес. Ако я гледам, няма да коментирам нищо. Никога не го правя за президенти, а още по-малко за Флорентино“, обясни той по повод изявлението на президента на Реал Мадрид пред медиите.

Той продължи: „Следващата седмица ще бъде важна за мен, за моето бъдеще, а също и за Бенфика. Когато сезонът приключи, Бенфика трябва да започне да мисли за следващия. Но съгласно договора и споразумението, което подписах при пристигането си, имаме този срок от няколко дни, за да видим какво ще се случи и да вземем решение.“

Специалния даде мнение и по скандала между Килиан Мбапе и Алваро Арбелоа” “Боли ме. Защото както правилно казвате, той е приятел. Един от тези, които дадоха всичко за мен, когато беше мой играч, а сега, когато е треньор на Реал Мадрид, тази връзка остава... Разбира се, като треньор, това ме мотивира още повече нещата да вървят добре. Но такъв е животът на треньора. Често се шегувам с бившите си играчи, които стават треньори, като им казвам: „Изчакайте няколко години и ще видите колко бели коси ще ви се появят“. И тогава осъзнават, че да си играч е по-лесно, отколкото да си треньор. Щастлив съм от това, което той вече е постигнал.“

„Бенфика е много по-голям от мен, няма никакво възможно сравнение. По-голям е от всички – от всеки треньор, играч, президент, от когото и да било. Затова, що се отнася до моята лична ситуация, мисля, че няма причина за притеснение, защото клубът е над всички и няма нужда да се тревожим, ако някой си тръгне“, завърши Моуриньо.

