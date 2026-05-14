Реал Мадрид обяви начало на изборните процеси в клуба

Реал Мадрид официално обяви началото на изборния процес в клуба. 15-кратният клубен шампион на Европа ще проведе вот за президент и управителен съвет. На 12 май президентът на "белите" Флорентино Перес обяви предсрочни избори.

Днес Реал Мадрид слага начало на избирателните процеси, като желаещите да участват ще могат да подадат кандидатурите си от 14 до 23 май. Датата и мястото на изборите ще бъдат обявени от избирателната комисия, ако бъде номиниран повече от един кандидат. Членовете на Реал Мадрид, включени в избирателния списък, ще могат да гласуват лично или по имейл.

Перес беше преизбран на поста президент на Реал Мадрид през 2025 година, а мандатът му първоначално беше планиран да продължи до 2029-а.