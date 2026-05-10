Късен гол подпечата шампионската титла на Гърция за АЕК и Мартин Георгиев

АЕК е новият шампион на Гърция за сезон 2025/26! "Жълто-черните" подпечатаха титлата си по драматичен начин с победа с 2:1 над Панатинайкос, дошла след обрат и с гол в добавеното време. След този успех отборът на Мартин Георгиев вече има преднина от 8 точки пред преследвачите си ПАОК и Олимпиакос, които няма как да я стопят в оставащите два кръга. Така и българският защитник ще се окичи със златен медал, макар да има едва два мача през сезона. Той не получи шанс за изява и в двубоя с "детелините" днес.

АЕК можеше да поведе в края на първото полувреме, но гол на Барнабаш Варга бе отменен заради засада.

Вместо това в 62-рата минута Панатинайкос откри резултата с попадение на Андрюс Тете.

Домакините обаче реагираха мигновено и в 72-рата минута се върнаха в мача, благодарение на точен изстрел на Зини.

Победният гол за "жълто-черните" отбеляза Жоао Марио в 93-тата минута, като така подпечата титлата на своя тим.

За шампионската радост на АЕК помогнаха и отборите на ПАОК и Олимпиакос, които не излъчиха победител в двубоя помежду си. Мачът на "Йоргос Караискакис" завърши при резултат 1:1, а Кирил Десподов не взе участие, тъй като наскоро претърпя операция.

Така АЕК е на върха с актив от 70 точки, ПАОК заема втората позиция с 62 точки, колкото има и Олимпиакос на 3-тото място. Панатинайкос остава на 4-ти с 51 точки.