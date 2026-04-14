Сезонът за Десподов приключи

Сезонът за капитана на българския национален отбор Кирил Десподов приключи предсрочно. Гръцките медии съобщиха, че футболистът ще трябва да се подложи на операция заради хроничен проблем, който го изважда от игра за най-важните мачове на клубния му тим ПАОК.

Новината идва в изключително деликатен момент – точно на фона на подготовката на „двуглавите орли“ за голямото дерби с АЕК Атина, насрочено за 19 април от 18:00 часа. Отборът се събра днес на клубната си база в Неа Месемврия след кратка почивка за Великденските празници.

Българинът е принуден да прекъсне участието си в шампионата заради упорит дискомфорт в палеца на левия крак. Този здравословен казус тормози крилото от доста време, като в крайна сметка се е оказало, че консервативното лечение с медикаменти и терапия не дава нужния резултат. Единственият изход за пълното възстановяване на играча е хирургическа намеса.

Така Десподов ще пропусне всичките 6 „финални“ мача, които ПАОК има до края на кампанията. Журналистът Димитрис Цорбацоглу коментира ситуацията в ефира на радио bwinSPORT FM 94.6, подчертавайки тежестта на загубата за отбора:

„В битката да се пребори отново за титлата, ПАОК претърпя сериозна загуба, тъй като се очаква Кирил Десподов да се подложи на операция заради проблем с костта на палеца на левия крак. Лошото за ПАОК е, че Десподов излиза от строя точно в момент, в който атакуващата линия на тима е натоварена, умората е много. Андрия Живкович също не тренира пълноценно и работи по индивидуална програма.“