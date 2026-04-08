Кирил Десподов отново не тренира с ПАОК заради болки в гърба

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов и днес не тренира с отбора на ПАОК (Солун) заради проблема, който го извади от мача с Панатинайкос на 5-и април, а именно болки в гърба, съобщава newsit.gr.

Десподов не пътува с националния отбор на България за турнира FIFA Series в Индонезия по решение на селекционера Александър Димитров, тъй като от една страна беше взето решение млади играчи да получат шанс, а от друга опитните и натоварени играчи да имат повече почивка. Решението беше отлично за Десподов, който се намира в пълен с травми сезон.

Точно преди мача с Панатинайкос българското крило отпадна от групата на ПАОК за дербито, което презизвика учудване и въпроси от медии и фенове. Ден след мача с Панатинайкос пък в Гърция съобщиха, че болки в гърба са причината за отсъствието на петкратния футболист номер 1 на България.