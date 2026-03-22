Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ПАОК
  • 22 март 2026 | 21:10
Грешка на Десподов коства горчива загуба за ПАОК

Отборът на Кирил Десподов ПАОК претърпя тежък удар в борбата си за титлата на Гърция. Тимът на българина допусна пълен обрат и загуби с 1:2 гостуването си на Волос в мач от 26-тия кръг на местната Супер Лига, който е и последен кръг от основната фаза на шампионата. Българският капитан влезе от пейката в 58-ата минута, като имаше нещастието да допусне грешка в продължението на двубоя, след която дойде победното попадение за домакините. По същото време Десподов бе обявен за трети в класацията на "Футболист на годината" в България за 2025, като преди това той петкратен победител в анкетата.

Така бе сложена край на дългата серия от 11 срещи без загуба на ПАОК, който вече изостава на 3 точки от лидера АЕК, където играе друг българин - Мартин Георгиев. Друг от претендентите за титлата - Олимпиакос, също допусна грешна стъпка днес и завърши 0:0 у дома срещу опашкаря АЕЛ Лариса. Тези трима, заедно с Панатинайкос, оформят и финалната четворка в Гърция, която ще определи новия шампион.

ПАОК откри резултата още в 14-ата минута, когато Тайсон намери шведа Александър Йеремейеф, който простреля стража на домакините за 0:1. Волос обаче не се предаде и изравни в 64-ата минута чрез Давид Мартинес - минути след като Десподов се появи в игра.

До края на срещата ПАОК не спря да атакува, като на няколко пъти българинът центрира опасно, включително и от статични положения, но неговите съотборници не успяха да се възползват. За съжаление на родния футболист обаче в дългото продължение на двубоя се случи най-неприятното. След корнер за ПАОК и избиване към половината на гостите, Десподов върна лошо топката към венецуелския нападател на Волос Джан Уртадо, който излъга стража на “орлите” Антонис Цифцис и вкара за крайното 2:1.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

