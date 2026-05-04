  4 май 2026 | 19:39
Капитанът на националния отбор Кирил Десподов претърпя операция на големия пръст на левия крак – контузия, която го измъчва почти една година. Официалната страница на ПАОК публикува снимка на крилото от болничната стая след преминалата интервенция. Проблемът се превърна в хроничен, след като възпалението се отключи преди мача с Испания от световните квалификации 2025 година, но се оказа с по-голяма давност.

Няколко пъти Десподов опита да го отстрани с лечение, рехабилитация, инжектиране на силикон и медикаменти, но костицата на пръста така и не зарастваше. Затова на 14 април тази година той се реши на операция, а това означаваше и край на сезона за него.

Така футболистът изпуска както мачовете на националния отбор през юни, така и всички срещи на ПАОК. 29-годишното крило, чийто договор с гърците е до 30 юни 2027 г., завършва сезона с 30 участия, пет гола и четири асистенции във всички турнири. Напоследък името на Десподов се свързва с евентуално завръщане в ЦСКА. За "армейците" той има 80 мача и 25 попадения.  

ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за фенове на ЦСКА, не назова "армейците"

