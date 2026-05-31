Волфсбург направи директор треньора, с който отборът изпадна

  • 31 май 2026 | 03:19
  • 80
  • 0
Дитер Хекинг е повишен от треньор в управляващ директор по спорта на изпадналия клуб от Бундеслигата Волфсбург, предаде ДПА. Волфсбург съобщи, че Хекинг получава договор до 2028 г. и ще отговаря за мъжкия и женския отбор, както и за клубната академия. 61-годишният специалист стана третият треньор на Волфсбург за сезона през март. Той стигна до плейофите, които тимът загуби от Падерборн. Това беше първото изпадане на Волфсбург от Бундеслигата, където отборът играеше неизменно от 1997 година и спечели титлата през 2009.

"Дитер Хекинг познава втора дивизия и нейните изисквания. Той има правилните умения за ролята на управляващ директор по спорта", каза председателят на надзорния съвет на клуба Себастиан Рудолф. "Радваме се, че Дитер Хекинг остава част от семейството. Във Волфсбург той въплъщава отборния дух и силното чувство за принадлежност", добави той.

Заедно със спортния директор Пирмин Швеглер сега трябва да ръководи рестартирането на клуба, който е собственост на концерна "Фолксваген". Много играчи напускат и е необходим и нов треньор, като Александър Блесин от изпадналия Санкт Паули е фаворит.

Хекинг каза след второто си поредно изпадане, първото миналата година с Бохум, че това е трудно за преглъщане. "Ще бъде важно да се насърчи положителна атмосфера в клуба възможно най-скоро, за да можем да се справим с предизвикателството на втората дивизия заедно с правилния баланс между смирение, смелост и убеждение", каза Хекинг.

