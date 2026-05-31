Сезонът на непобедимите или тъжният край за един много силен Арсенал

Арсенал записа името си в историята на Шампионската лига с едно наистина парадоксално постижение.

„Артилеристите“ се превърнаха в първия отбор, който преминава през цялата кампания на най-престижния европейски клубен турнир, без да допусне нито една загуба, но в крайна сметка не успя да спечели трофея.

Лондончани направиха 1:1 в редовното време и продълженията срещу Пари Сен Жермен, но при рулетката на дузпите отстъпиха с 3:4 за поражението в общия резултат с 4:5.

Преди две години през 2014 г. Реал Мадрид също не записа нито едно поражение, но в крайна сметка триумфира с рекордната 15-а титла на Стария континент.

Точно 20 години след първия си опит през 2006 г. пък Арсенал отново се провали да стане европейски клубен шампион.

