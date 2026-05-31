Подигравките започнаха! Челси с “честитка” за загубата на Арсенал

Челси се подигра на градския си съперник Арсенал след финала на Шампионска лига, загубен от „артилеристите“, след 1:1 в продълженията и 3:4 след дузпи за крайното 4:5 срещу Пари Сен Жермен

„Елате и посетете Домът на Трофеите в Лондон“, написаха от „Стамфорд Бридж“.

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

“Сините”, които са двукратни носители на “Ушатата” (2012, 2021) публикуваха снимки с трофеите от най-престижния европейски клубен турнир и Световното клубно първенство, спечелено през миналата 2025 г.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google