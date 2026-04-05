АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

Отборът на АЕК с Мартин Георгиев в състава си записа изключително ценен успех с минималното 1:0 при визитата на клубния си АЕК над шампиона Олимпиакос в първия плейофен кръг на гръцката Супер Лига. Единственият гол в мача падна след само три минути игра, когато Абубакари Койта се разписа. В края шампионите също се разписаха чрез резервата Юсуф Язъджъ, но това попадение бе отменено след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР заради засада.

Мартин Георгиев бе в групата за мача, но за съжаление не записа игрови минути.

Малко по-рано през деня ПАОК на Кирил Десподов стигна само до нулево равенство срещу Панатинайкос на Рафа Бенитес. Десподов също не записа минути.

Така пет кръга преди края АЕК води с пет точки пред ПАОК и Олимпиакос.

Това бе отличен психологически фактор преди началото на следващата седмица, когато АЕК ще изиграе първия 1/4-финал от Лигата на конференциите срещу Райо Валекано на 9 април (четвъртък) в Мадрид от 19:45 часа българско време.