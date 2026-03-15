Десподов се появи от пейката при убедителен успех на ПАОК

  • 15 март 2026 | 23:32
  • 279
  • 1
Десподов се появи от пейката при убедителен успех на ПАОК

Капитанът на България Кирил Десподов се появи като резерва при убедителния успех на неговия отбор ПАОК с 3:0 срещу гостуващия Левадиакос в мач от предпоследния 25-и кръг от редовния сезон на гръцката Супер Лига.

Десподов влезе на терена в 74-тата минута, заменяйки Димитриос Хацидис, като това стана при вече решен мач в полза на солунци. Те поведоха в резултата още в седмата минута чрез Тайсон, а в началото на втората част отбелязаха нови два гола благодарение на Александър Йеремейеф (47’) и Хацидис (57’), който се отчете и с асистенция при второто попадение.

С тази победа ПАОК запази лидерството си в класирането с актив от 57 точки, колкото имат също така вторият Олимпиакос и третият АЕК, но с по-лоша голова разлика. Левадиакос пък остава твърдо на петата позиция след четвъртата си поредна загуба.

