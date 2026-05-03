Мартин Георгиев с жълт картон, макар да не игра в дербито с Панатинайкос

Отборите на Панатинайкос и АЕК не успяха да излъчат победител в мача помежду си от 3-ия кръг на шампионския плейоф в гръцката Суперлига. Срещата завърши при резултат 0:0, а гостите има за какво да съжаляват, тъй като играха с човек повече от 17-ата минута, когато Хавиер Карера от състава на домакините получи директен червен картон.

Българският защитник на гостите Мартин Георгиев не се появи в игра и в този мач. Въпреки това той получи жълт картон в средата на първото полувреме за невъздържано поведение на резервната скамейка. Това е първият му картон, откакто стана играч на АЕК.

АЕК може да съжалява, че не измъкна победата в този мач. "Жълто-черните" отправиха повече удари и създадоха повече опасности пред вратата на съперника, но така и не ги материализираха.

Това реми все пак не е толкова лош резултат за АЕК, който остава лидер в класирането с 67 точки и увеличи преднината си пред преследвачите ПАОК и Олимпиакос на 6 точки. Панатинайкос остава 4-ти с 51 точки.