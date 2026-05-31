  3. Дембеле: Беше трудно, но в крайна сметка сме победители!

  • 31 май 2026 | 02:44
  • 191
  • 0

Усман Дембеле внесе спокойствие относно физическото си състояние след края на драматичния финал в Шампионската лига срещу Арсенал, завършил с успех от 5:4 - 1:1 след 120 минути футбол и 4:3 при дузпите.

Футболистът, който изглеждаше, че има сериозен проблем в заключителните минути на двубоя, разкри, че всичко е наред и притесненията са били излишни.

“Изключително, това е страхотна вечер.

Работихме усилено този сезон, за да постигнем втора поредна титла.

Прекрасно е, ще се насладим.

Беше трудно, целият сезон беше труден, трябваше да се справяме с много неща.

Но в крайна сметка отново сме победители в тази Шампионска лига и всички сме щастливи.

Накрая бяха крампи!

В 80-ата минута беше напечено.

Мисля, че всички получиха крампи накрая!”

