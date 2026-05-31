Дембеле: Беше трудно, но в крайна сметка сме победители!

Усман Дембеле внесе спокойствие относно физическото си състояние след края на драматичния финал в Шампионската лига срещу Арсенал, завършил с успех от 5:4 - 1:1 след 120 минути футбол и 4:3 при дузпите.
ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал
Футболистът, който изглеждаше, че има сериозен проблем в заключителните минути на двубоя, разкри, че всичко е наред и притесненията са били излишни.
За втора поредна година радостта е в Париж: Вижте всичко най-интересно около големия финал тук
“Изключително, това е страхотна вечер.
Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико
Работихме усилено този сезон, за да постигнем втора поредна титла.
Маркиньос: Показахме, че имаме завършен отбор и манталитет на победители
Прекрасно е, ще се насладим.
Кварацхелия: Радостта е огромна и напълно заслужена
Беше трудно, целият сезон беше труден, трябваше да се справяме с много неща.
Ал-Хелайфи: Този дубъл е много специален, не искаме да спираме дотук
Но в крайна сметка отново сме победители в тази Шампионска лига и всички сме щастливи.
Жоао Невеш: Бяхме единственият отбор, който искаше да играе, да дойда в ПСЖ бе най-добрият избор в живота ми
Накрая бяха крампи!
В 80-ата минута беше напечено.
Мисля, че всички получиха крампи накрая!”Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google