Дембеле: Беше трудно, но в крайна сметка сме победители!

Усман Дембеле внесе спокойствие относно физическото си състояние след края на драматичния финал в Шампионската лига срещу Арсенал, завършил с успех от 5:4 - 1:1 след 120 минути футбол и 4:3 при дузпите.

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

Футболистът, който изглеждаше, че има сериозен проблем в заключителните минути на двубоя, разкри, че всичко е наред и притесненията са били излишни.

За втора поредна година радостта е в Париж: Вижте всичко най-интересно около големия финал тук

“Изключително, това е страхотна вечер.

Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

Работихме усилено този сезон, за да постигнем втора поредна титла.

Маркиньос: Показахме, че имаме завършен отбор и манталитет на победители

Прекрасно е, ще се насладим.

Кварацхелия: Радостта е огромна и напълно заслужена

Беше трудно, целият сезон беше труден, трябваше да се справяме с много неща.

Ал-Хелайфи: Този дубъл е много специален, не искаме да спираме дотук

Но в крайна сметка отново сме победители в тази Шампионска лига и всички сме щастливи.

Жоао Невеш: Бяхме единственият отбор, който искаше да играе, да дойда в ПСЖ бе най-добрият избор в живота ми

Накрая бяха крампи!

В 80-ата минута беше напечено.

Мисля, че всички получиха крампи накрая!”

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google