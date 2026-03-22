АЕК се изкачи на върха в Гърция, Мартин Георгиев не игра, но Алекс Петков си вкара автогол

АЕК надделя с 3:0 над Кифисия в мач от 26-ия кръг на гръцката Супер Лига и се завърна на първата позиция. Българинът в тима Мартин Георгиев остана на пейката през цялата среща. За гостите пък цял мач на терена прекара друг български футболист - Алекс Петков, който се отличи и с автогол още в 16-ата минута. Преди това Лука Йович бе открил от дузпа в 6-ата минута от дузпа, а крайният резултат бе оформен от Барнабаш Варга (26’) още преди изтичането на половин час игра. По този начин “двуглавите орли” се завърнаха на победния път, след като завършиха наравно с Атромитос през миналия уикенд, а през седмицата допуснаха и домакинско поражение от Целье в европейските турнири, което не се оказа фатално. Те се изкачиха на върха в класирането и изпревариха завършилите изненадващо наравно като домакин Олимпиакос и ПАОК с Кирил Десподов.

Домакините получиха възможност да изпълнят дузпа още в началните минути, когато бялата точка бе посочена за нарушение срещу Койта, а Йович реализира безпощадно. Резултатът бе удвоен едва десет минути след това, когато топката се отби в Алекс Петков и влетя в мрежата на Кифисис за втори път. Преди изминаването на половин час игра Барнабаш Варга реализира красив трети гол с глава и в крайна сметка оформи крайния резултат. Играчите на АЕК намалиха темпото, а след почивката направиха и няколко промени в желание да дадат почивка на основни футболисти.

Въпреки това възпитаниците на Марко Николич оглавиха гръцката Супер Лига с 60 точки, на две пред Олимпиакос и на три пред ПАОК с Десподов.