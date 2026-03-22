  Sportal.bg
  2. АЕК
  АЕК се изкачи на върха в Гърция, Мартин Георгиев не игра, но Алекс Петков си вкара автогол

АЕК се изкачи на върха в Гърция, Мартин Георгиев не игра, но Алекс Петков си вкара автогол

  • 22 март 2026 | 21:05

  • 22 март 2026 | 21:05
АЕК се изкачи на върха в Гърция, Мартин Георгиев не игра, но Алекс Петков си вкара автогол

АЕК надделя с 3:0 над Кифисия в мач от 26-ия кръг на гръцката Супер Лига и се завърна на първата позиция. Българинът в тима Мартин Георгиев остана на пейката през цялата среща. За гостите пък цял мач на терена прекара друг български футболист - Алекс Петков, който се отличи и с автогол още в 16-ата минута. Преди това Лука Йович бе открил от дузпа в 6-ата минута от дузпа, а крайният резултат бе оформен от Барнабаш Варга (26’) още преди изтичането на половин час игра. По този начин “двуглавите орли” се завърнаха на победния път, след като завършиха наравно с Атромитос през миналия уикенд, а през седмицата допуснаха и домакинско поражение от Целье в европейските турнири, което не се оказа фатално. Те се изкачиха на върха в класирането и изпревариха завършилите изненадващо наравно като домакин Олимпиакос и ПАОК с Кирил Десподов.

Домакините получиха възможност да изпълнят дузпа още в началните минути, когато бялата точка бе посочена за нарушение срещу Койта, а Йович реализира безпощадно. Резултатът бе удвоен едва десет минути след това, когато топката се отби в Алекс Петков и влетя в мрежата на Кифисис за втори път. Преди изминаването на половин час игра Барнабаш Варга реализира красив трети гол с глава и в крайна сметка оформи крайния резултат. Играчите на АЕК намалиха темпото, а след почивката направиха и няколко промени в желание да дадат почивка на основни футболисти.

Въпреки това възпитаниците на Марко Николич оглавиха гръцката Супер Лига с 60 точки, на две пред Олимпиакос и на три пред ПАОК с Десподов.

Християн Петров игра 13 минути при равенство на Хееренвеен

Съндърланд шамароса Нюкасъл в дербито с обрат след почивката

Комо разби Пиза на Росен Божинов и се изкачи в топ 4 след провала на Ювентус

Ръководството на Байерн изрази опасения относно включването на национал в състава на Германия

Борусия (Дортмунд) се разделя със спортния си директор

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Реал Мадрид 0:1 Атлетико Мадрид, гол на Адемола Луукман

Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

