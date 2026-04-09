Левски с нова шампионска стъпка след 1:0 срещу десет от Арда - на живо с отзивите от "Герена"
  3. АЕК отнесе три гола на "Вайекас", Мартин Георгиев не игра

АЕК отнесе три гола на "Вайекас", Мартин Георгиев не игра

  • 9 апр 2026 | 21:46
  • 1143
  • 1

Райо Валекано е на крачка от класиране за полуфиналите в Лигата на конференциите. Испанският тим разгроми с 3:0 АЕК на своя "Вайекас" и е фаворит преди реванша. Попаденията за домакините отбелязаха Илияс Ахомаш (2'), Унай Лопес (45+2') и Иси Паласон (74') - д.

Българският национал Мартин Георгиев остана на резервната скамейка за АЕК и не влезе в игра. Освен тежкото поражение, другата лоша новина за гърците е полученият жълт картон от Лука Йович, който ще бъде наказан и няма да може да влезе участие в реванша.

Домакините не превъзхождаха съперника си по отношение на създадените положения, но много рано успяха да поведат и това им позволи да играят по-спокойно. Още в 3-тата минута Алваро Гарсия центрира от левия фланг, а Илияс Ахомаш технично отклони топката и я прати в мрежата на АЕК.

Райо отбеляза още едно попадение в 20-ата минута чрез флориан Лежюн, но то беше отменено заради засада. В самия край на полувремето Ахомаш затрудни максимално Томас Стракоша, който изби топката в краяката на Унай Лопес и опитният халф не сгреши - 2:0.

На почивката в игра за гостите се появи Разван Марин на мястото на Петрос Манталос. Румънският национал имаше отлична възможност да намали пасива на своя отбор в 59-ата минута, но от пряк свободен удар стреля на сантиметри от гредата.

Десетина минути по-късно футболистите на Райо Валекано поискаха дузпа за игра с ръка на Филипе Релвас, но реферът Беноа Бастиен първоначално подмина ситуацията, но след това ВАР го привика и той промени решението си. Зад бялата точка застана Иси Паласон, който хладнокръвно оформи убедителната победа на "гръмотевиците".

Снимки: Gettyimages

