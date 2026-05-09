Хулио Веласкес определи групата за дербито с Лудогорец

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 3-ия кръг на плейофите в efbet Лига срещу Лудогорец.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Георги Костадинов, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Евертон Бала, Карл Фабиен, Радослав Кирилов, Армстронг Око-Флекс, Марко Дуганджич, Мустафа Сангаре.