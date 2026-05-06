Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

Бившият шампион Лудогорец ще е без голяма част от титулярите и срещу Левски. Двубоят между “сини” и “зелени” е на 9 май (събота) от 18:45 часа на стадион “Георги Аспарухов”.

Припомняме, че “орлите” излязоха с доста промени и при гостуването на ЦСКА в последния кръг. Тогава Алмейда, Нареси и Дуа останаха извън групата, а Вердон се появи през втората част.

Твърде вероятно е първите двама отново да не са на линия. Неофициалната информация гласи, че те са сърдити, тъй като не получават предложения за нови контракти, а сегашните им изтичат в края на сезона. Алмейда вече се спряга за трансфер в ЦСКА, а разградчани нямат нищо против да потегли към "Армията".

Освен тях и други играчи, водещи се със статут на титуляри ще пропуснат сблъсъка поради травми или треньорско решение, но добрата новина е, че централният нападател Дуа би трябвало да е готов за сблъсъка на “Герена”.