Директор в Левски обясни защо няма да има видеостена на "Герена" за мача с Лудогорец

Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Директорът на отдел "Комуникации" в Левски Климент Йончев разясни защо няма да има видеостена пред сектор А на стадион "Георги Аспарухов" за предстоящия шампионатен двубой с Лудогорец, след който "сините" ще бъдат наградени с титлата и златните медали.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Левски – Лудогорец

Ето какво написа той:

"Видеостена пред Сектор А? Едно забавено обяснение, но все пак е важно да се даде, макар и неофициално. Това е тема, която обсъждаме вътрешно в "Левски" от доста време, но стигнахме до извода, че при наличната инфраструктура на стадион "Георги Аспарухов" поставянето на видеостена, която да привлече няколко хиляди души над капацитета на стадиона, би застрашило провеждането на мача. Обяснявам в повече детайли, защо смятаме така.

Зоната пред Сектор А е с площ от около 2,300 м2, което позволява събирането в един момент на около 5,700-6,000 души, в случай че имаме гъстота от 2,5 човека на м2. Това е единствената по-широка зона около стадиона, която може да обслужи технически и логистично подобно събиране.

Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

НО. Тази зона е и паркинг.

Тази зона е и място за събиране на всички привърженици с карти и билети за места в Сектор А, като през нея минават и хора с карти и билети за Сектор Б и Сектор В. Тази зона е и мястото за оформяне на опашки за влизащите в Сектор А.

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Кадърът по-долу е от миналата събота, около 40 минути преди началото на мача с ЦСКА 1948. Представете си, че добавяме още няколко хиляди души без билети, голяма видеостена и нужните огради и барове, за да се обезпечи подобно външно събитие. Дори да забраним паркирането, то струпването на толкова много хора над капацитета на площта пред вратите на сектора ще създаде хаос и ще застраши провеждането на мача, защото хората с карти и билети е възможно да не могат да влязат дълго време. А докато не влязат всички, срещата не може да започне.

Отделна тема е, че околните булеварди и улици няма да успеят да се справят с този извънреден трафик. Реалността е, че видеостена може да се сложи единствено когато на стадиона няма мач. Работим по други варианти за събиране в следващите седмици, но за това клубът ще съобщи официално, когато имаме повече детайли".