Косич: Ядосан съм на футбола! Първо да си почина, после ще говоря за бъдещето

  • 29 май 2026 | 22:18
  • 3686
  • 5

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич говори след горчивия край на сезона - "смърфовете" паднаха с дузпи от Лудогорец и няма да играят в евротурнирите през следващата кампания. Специалистът не пожела да говори за своето бъдеще.

"Наистина е много трудно след такъв двубой. Имахме нашите положения, не мога да кажа нищо срещу играчите, дадоха всичко от себе си, заслужаваха повече, но това е футболът. Направихме голямо израстване този сезон, но очевидно това не е достатъчно, за да играем в Европа. Играем двубои през три дни, но това е нормално за един професионален отбор, играят на изключително високо ниво. Имаме ситуации, в които трябва да бъде много по-успешни.

Микаел Старе: Скоро Лудогорец отново ще е на върха
Очевидно трябва да практикуваме повече изпълнението на дузпи. Зовко е невероятен млад вратар, Боян също е страхотен. Истината е, че съм изключително ядосан, ядосан съм на футбола - за случилото се в мача, но това е животът. Цялостно през сезона, имахме уникален сезон, футболистите никога не се оплакаха, излизаха от ситуациите, но не спечелихме нищо, за съжаление. Изтощителен сезон беше, първо да си почина, а после ще кажа какво ще се случи", каза Душан Косич в Разград.

