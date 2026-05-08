Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски дава трибуна на феновете преди мача с Лудогорец

Левски дава трибуна на феновете преди мача с Лудогорец

  • 8 май 2026 | 11:33
  • 787
  • 0
Левски дава трибуна на феновете преди мача с Лудогорец
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

ПФК Левски ще даде трибуна на привържениците на отбора по време на "Синята фиеста" през уикенда без въпроси, ограничения или цензура, съобщават от клуба. Всеки фен на българските футболни шампиони ще има възможност да "сподели всичко, което го е вълнувало и радвало, любимия му миг и най-тежките му моменти". 

"Преживяхте толкова много. Дадохте толкова много. Изстрадахте толкова много. Затова този успех е ваш. Той е за вас и благодарение на вас", пишат от клуба.  "Левски е шампион, а сега думата е ваша. На "Синя фиеста" в събота преди двубоя с Лудогорец пред Сектор "А" ще има камера на ЛевскиТВ, която е изцяло за вас – без въпроси, без ограничения, без цензура. Можете да споделите всичко, което ви е вълнувало и радвало, любимите ви мигове, както и най-тежките ви моменти. Думата е ваша!", се казва още в съобщението. 

През миналия уикенд Левски стана шампион след победа с 1:0 срещу ЦСКА 1948 на "Георги Аспарухов" и тази събота отборът ще получи първата си титла от 17 години насам след последния съдийски сигнал на срещата с Лудогорец. "Синята фиеста" започва два часа преди мача - от 17:00. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Тодор Манев: Ще ни е тежко в Смолян

Тодор Манев: Ще ни е тежко в Смолян

  • 8 май 2026 | 08:29
  • 640
  • 0
Димитър Иванов: Атлетик е крив отбор

Димитър Иванов: Атлетик е крив отбор

  • 8 май 2026 | 08:27
  • 462
  • 0
Васил Стефанов: Да играем за честта си

Васил Стефанов: Да играем за честта си

  • 8 май 2026 | 08:24
  • 386
  • 0
Живко Желев за мача със Секирово

Живко Желев за мача със Секирово

  • 8 май 2026 | 08:22
  • 426
  • 0
Атанас Апостолов: Да прекъснем негативната серия

Атанас Апостолов: Да прекъснем негативната серия

  • 8 май 2026 | 08:19
  • 347
  • 0
Димчо Ненов: Да властва футболът

Димчо Ненов: Да властва футболът

  • 8 май 2026 | 08:17
  • 380
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

  • 8 май 2026 | 12:53
  • 3574
  • 8
Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

  • 8 май 2026 | 08:00
  • 12050
  • 80
Хулио Веласкес в Испания: За Наско Сираков мога да кажа само хубави неща

Хулио Веласкес в Испания: За Наско Сираков мога да кажа само хубави неща

  • 8 май 2026 | 09:55
  • 10400
  • 26
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 6384
  • 6
Арда има да си връща на Локомотив (Пд)

Арда има да си връща на Локомотив (Пд)

  • 8 май 2026 | 07:45
  • 5709
  • 6
Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

  • 8 май 2026 | 01:17
  • 27452
  • 31