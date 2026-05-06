Играч на Левски разкри основната причина за титлата на “сините”

Крилото на Левски Армстронг Око-Флекс разкри, че не играчета или треньорския щаб, а феновете на тима са основната причина за шампионската титла на “сините”.

“Ние не направихме нещо голямо, те го направиха! Те са причината, за да победим! Заради тях го правим, не за нас! Не за пари, не за гордост, а за тях. Те идват всяка седмица, за да ни гледат. Днес са 20 000. Това е футбола, най-добрите в България!”, казва Око-Флекс след победата на “сините” с 1:0 над ЦСКА 1948, а емоционалното клипче набира все по-голяма популярност.

Dubliner 🇮🇪 Armstrong Oko-Flex and his reaction after Levski Sofia clinched league title on Saturday, May 2, beating CSKA 1948 1-0 at home to secure the club’s 27th championship, its first in 17 years, and end Ludogorets 14-year reign atop the First League. @irishfantv 👋 pic.twitter.com/zpQ3Y4ntaH — wiking1914 (@wiking1914) May 5, 2026