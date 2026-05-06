Шампионско посрещане за Веласкес и играчите на Левски на "Герена"

Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Левски проведе първата си открита тренировка като шампион на България. На заниманието присъстваха стотици "сини" привърженици, които посрещнаха Хулио Веласкес и футболистите с песни и бурни аплодисменти по случай спечелената 27-а титла.

Тимът си осигури трофея четири кръга преди края на първенството, след като победи ЦСКА 1948 в мач от 32-рия кръг на efbet Лига и вече е недостижим на върха в класирането. В минутите преди началото на днешната тренировка се чуха скандирания "Хулио Веласкес" и "Сини шампиони".

Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

Левски се подготвя за предстоящото в събота (9 май) домакинство на Лудогорец на стадион "Георги Аспарухов", след което ще се проведе и официалната церемония по награждаването с купата и златните медали.