Искан защитник от Левски призна, че може да напусне ОФИ Крит

25-годишният хърватски защитник Крешимир Кризманич намекна, че през лятото може да напусне ОФИ Крит заради сериозния интерес към него. Той е в трансферните планове на Левски, а освен това е желан и от Панатинайкос. През този сезон Кризманич спечели Купата на Гърция с ОФИ, в който премина през лятото от хърватския Горица.

"От футболна гледна точка нещата се развиха феноменално добре в първия ми сезон тук. От житейска – също. В средата на сезона се ожених за приятелката си Лариса, която вече е госпожа Кризманич. Всичко е по-лесно като сме заедно – да се адаптиращ, да свикнеш, да се установиш. След последните мачове се връщам у дома. Първо ще обзаведем дом, а след това ще планирам следващите стъпки. Със сигурност има интерес към мен, споменават се доста клубове. Но и оставане не е лош вариант", заяви пред медиите в родината си Кризманич, цитиран от "Тема спорт".