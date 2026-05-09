Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Днес от 18:45 часа Левски и Лудогорец излизат един срещу друг в двубой от 33-ия кръг на efbet Лига. Срещата ще е по-специална за “сините”, тъй като след нея те ще получат титлата и златните си медали, първи за клуба от 17 години.

Трибуните отново ще са изпълнени с 18 000 запалянковци, както бе и в мача срещу ЦСКА 1948 при предишното домакинство на Левски. Този път момчетата на Хулио Веласкес излизат в двубой без голям залог за тях, тъй като вече си гарантираха титлата. Въпреки това "сините" не познават вкуса на успеха срещу разградчани през настоящия сезон и ще трябва да защитят достойно честта на клуба. До този момент записаха три поражения и едно равенство, а в четирите двубоя така и не са пронизали вратата на “орлите”.

В отбора на домакините няма кой знае какви липси. За днешната среща Левски няма да разчита на контузения Стипе Вуликич, а не е ясно дали напълно готов ще е Хуан Переа.

При Лудогорец проблемите са далеч повече. Под въпрос за сблъсъка са Нареси, Алмейда, Вердон и Дуа. Последният най-вероятно ще е готов за игра, но другите едва ли ще са в състава на разградчани. Аут поради тежка травма е и Кайо Видал.