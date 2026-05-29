  11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив), сериозна изненада в състава на "орлите"

11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив), сериозна изненада в състава на "орлите"

  29 май 2026 | 17:59
11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив), сериозна изненада в състава на "орлите"

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и Локомотив (Пловдив), които излизат в бараж за последната българска евроквота.

В състава на "орлите" има известни промени спрямо предишните официални двубои, най-голямата от които е отсъствието на Дуа. Таранът остава на пейката за сметка на Ерик Биле. Сред 11-те не попадат и неубедителните Нахмиас и Калоч.

Локо пък залага на постройка с повече дефанзивни състезатели, а в 11-те отново не е капитанът Димитър Илиев.

ЛУДОГОРЕЦ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 15. Куртулуш, 3. Недялков, 27. Ногейра, 23. Дуарте, 37. Текпетей, 14. Станич, 18. Чочев, 77. Маркус, 29. Биле

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Милосавлевич, 13. Риян, 44. Костов, 5. Павлов, 4. Киндриш, 3. Търдин, 39. Умарбаев, 12. Али, 7. Идрис, 94. Иту, 77. Цварц

