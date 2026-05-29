Бонман каза как спаси три от четирите дузпи срещу Локо, големият герой е бивш национал на България

Стражът на Лудогорец Хендрик Бонман обяви, че причината да спаси три от четирите дузпи в баража срещу Локомотив (Пловдив) е треньорът на вратарите Здравко Здравков, който му е казал къде да се хвърли във всяка една ситуация.

“Най-важното беше, че треньорът на вратарите Здравко Здравков ми каза да остана спокоен и да не реагирам предварително. Послушах го и останах спокоен. Преди всяка дузпа ми казваше къде да се хвърля и тази награда е за него, а не за мен. Даде ми точните указания.

Когато играя за Лудогорец, има напрежение във всеки един двубой, това са стандартите и е нещо нормално за нас. Вариантът да не играем в Европа не беше малък, но ние го направихме.

Беше много важно за нас, може би най-важното извън титлата, защото сме свикнали да играем в Европа. Не само за нас, но и за клуба е изключително важно.

